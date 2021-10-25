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Сотни тысяч домов остались без света в США

15:20
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Всему виной мощный шторм на Западном побережье

На Западное побережье США обрушился мощный шторм, сопровождаемый ливневыми дождями, сообщает канал CBS в понедельник.
Во Владивостоке во время шторма погиб человек

В Калифорнии без электричества из-за шторма остались более 160 тысяч жилых домов и строений, в Орегоне - около 28 тысяч, в штате Вашингтон - более 170 тысяч.

В районе Сиэтла два человека погибли - на их машину упало дерево. В Сакраменто за неполные сутки выпал рекордный объем осадков.

"Погодные условия будут и далее ухудшаться. Сильные порывы ветра, высокие волны и проливные дожди окажут серьезное разрушительное воздействие", - предупредили синоптики.

Жителей Калифорнии просят пока воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться дома.

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