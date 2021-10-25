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В РКН заявили, что могут замедлить YouTube

15:20
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Но пока не станут этого делать

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что у ведомства есть технические возможности замедлять трафик YouTube в России.
Глава YouTube пообещала сделать все возможное для продолжения работы в России

"У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по состоянию на начало октября общее количество неудаленного Google противоправного контента составляет около 2650 материалов, на YouTube из них приходится около 2500.

За отказ удалять противоправный контент Google оштрафовали в России на общую сумму 32,5 миллиона рублей.

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