"Роскосмос" анонсировал переговоры по полетам россиян на кораблях SpaceX

Американцы наработали достаточный опыт, считает Дмитрий Рогозин

Во вторник, 26 октября, состоятся российско-американские переговоры по согласованию перекрестных космических полетов. Об этом рассказал руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Как уточнил Рогозин, представители "Роскосмоса" и НАСА обсудят возможность полетов российских космонавтов на кораблях американской компании SpaceX в обмен на предоставление мест американским астронавтам на "Союзах". В повестке переговоров значится также согласование экипажей полетов.

Рогозин подчеркнул, что в компании SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы отправлять в космос представителей российских экипажей, сообщает РИА Новости.

В сентябре компания SpaceX впервые запустила на орбиту гражданский экипаж в составе двух женщин и двух мужчин. Миссия, получившая название "Вдохновение-4", носила благотворительный характер.

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