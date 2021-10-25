Елизавета II пропустила службу в церкви после ночи в больнице

Королева очень религиозна
Воскресная служба в часовне возле Виндзорского замка прошла без Елизаветы II. Королева пропустила службу по совету врачей. Это первый подобный случай после возвращения в Виндзор из резиденции в Балморале, где Елизавета II провела все лето.
"Она очень религиозна, и бывать в церкви каждое воскресенье лично для нее очень важно", — объяснила изданию Independent королевский биограф Анжела Левин.
Королева Великобритании в начале октября на людях с тростью, позже стало известно, что врачи запретили ей употреблять алкоголь. 20 октября Елизавета II легла в больницу для обследования, она провела ночь под надзором врачей и приехала в Виндзор лишь на следующий день.
Сообщается, что теперь другие члены королевской семьи будут сопровождать Елизавету II во всех поездках. Это позволит им подменить королеву, если у нее вновь возникнут проблемы со здоровьем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram