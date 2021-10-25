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Гражданами России стали 333 тысячи жителей ДНР

15:41
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Об этом сообщили в МВД республики

Как сообщили в миграционной службе МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики, российское гражданство в упрощенном порядке получили более 330 тысяч жителей ДНР.
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"На сегодняшний день выдано 333 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации", - приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

В середине июля миграционная служба сообщала о 282 тысячах жителей, которые получили российские паспорта в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощенном порядке. Другим указом глава государства отменил госпошлину за получение паспорта для жителей республик.

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