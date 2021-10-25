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Путин поручил актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов

16:00
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Нормы следует увязать с показателями в сфере обеспечения продовольственной безопасности

Правительству и Российской академии наук надлежит обеспечить актуализацию рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Такое поручение в понедельник, 25 октября, дал президент России Владимир Путин.
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Глава государства указал на необходимость актуализировать нормы физиологических потребностей в энергии и веществах с учетом возрастно-половой структуры населения и его профессиональной занятости.

Показатели в сфере обеспечения продовольственной безопасности, содержащиеся в документах стратегического планирования Российской Федерации, должны быть приведены в соответствие с данными нормами.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Российской академии наук Александр Сергеев. Срок реализации поручения — 1 января 2022 года, сообщается на официальном сайте Кремля.

В рамках обеспечения продовольственной безопасности России Мишустин также утвердил комплексный план по противодействию контрафакту с перспективой создания базы данных недобросовестных производителей и продавцов.

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