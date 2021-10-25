Британская полиция арестовала более 50 участников протестов

Митингующие перекрыли движение на улицах города

Более 50 активистов экологического движения арестовала полиция Лондона. Участники движения Insulate Britain ("Утепли Великобританию") перекрыли движение на трех дорогах столицы страны.

"В общей сложности 52 человека были арестованы сегодня утром по следам нескольких протестных акций в Лондоне и Сити", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда в Twitter. По данным полиции, все арестованные направлены в изоляторы.

В результате действий демонстрантов движение в Лондоне в понедельник оказалось полностью парализованным. Протестующие перекрывали несколько загруженных транспортных артерий, в том числе Сазеркский мост через Темзу. В некоторых случаях митингующие приклеивали себя к дорожному полотну.

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