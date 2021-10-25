Попова: пока неясно, какой уровень антител является защитным

Ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире "Первого канала", что пока нет ответа на вопрос, какой уровень антител к коронавирусу дает защиту.

"Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим", - сказала она.

При этом руководитель ведомства напомнила, что ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев.

Ранее стало известно, что правительство России закупит и передаст субъектам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом. Мониторинг доступности лекарственных средств будет осуществляться ежесуточно.

Вместе с тем регионам, где складывается сложная ситуация, окажут дополнительную поддержку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram