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В Москве и Подмосковье выявили случаи нового штамма коронавируса

16:50
  • понедельник
  • 25 октября 2021

В России была обнаружена та же мутация, что составляет в Великобритании уже около 7%

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Московской области выявлена новая мутация коронавируса - AY.4.2.

"Три таких случая. Очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", - сказала Попова в интервью в программе "Познер" на Первом канале.

Попова призвала людей пройти вакцинацию. Так у вируса будет меньше возможности для адаптации и мутации.

Ранее ученые из Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта" - его разновидности AY.4.2.

В России за сутки выявлено 37 930 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 069 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 690 человек.

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