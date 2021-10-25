МИД обеспокоен положением россиян в тюрьмах США

Большинство из них отбывают наказание за ненасильственные преступления

Министерство иностранных дел России отметило в докладе, что ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность. Сегодня в американских тюрьмах и СИЗО содержится около 100 россиян.

Как отметили в МИД, большинство из них отбывают наказание за преступления ненасильственного характера. Это в том числе нарушение иммиграционного законодательства, мошенничество и кражи. При этом американская сторона далеко не всегда уведомляет Москву о своих действиях в отношении россиян.

"Оказавшись в руках американской юстиции, российские граждане, как правило, сталкиваются с предвзятым отношением со стороны следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия", - обратили внимание в МИД (цитата по РИА "Новости").

В ведомстве добавили, что людей пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам.

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