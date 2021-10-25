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Сергея Безрукова выписали из больницы

17:14
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Артист поблагодарил врачей

Народный артист России Сергей Безруков сообщил в Instagram, что выписан из больницы.
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"Все хорошо, дорогие мои. Выписали. Спасибо врачам", - написал актер.

Ранее стало известно, что Безруков заболел коронавирусом. По его словам, сказались перегрузки и "иммунитет сдал немного". Как сообщил актер, в больнице у него наконец появилось время отдохнуть и почитать. Инфекцию артист перенес в легкой форме.

Безрукову 48 лет. Он известен по многим ролям в театре и кино, в том числе в сериале "Бригада", фильмах "Есенин", "Мастер и Маргарита", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

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