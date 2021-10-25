Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ

Театр могут закрыть на три месяца

Роспотребнадзор нашел нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ. Театр могут закрыть на три месяца или оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

"Установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - сказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев (цитата по АГН "Москва").

Сотрудники надзорного ведомства продолжат проверки в местах массового скопления людей.

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