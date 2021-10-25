"Мир застыл": премьера Польши раскритиковали за слова о "третьей мировой войне"

Матеуш Моравецкий отбросил дипломатию

Двое польских пограничников пострадали при столкновении с мигрантами. В прилегающих к границе с Белоруссией районах Варшава ввела режим чрезвычайного положения. И намерена усилить свои рубежи армейскими подразделениями. Как член Евросоюза Польша требует помощи от Брюсселя. Но на деле получается только резкое обострение накопленных политических противоречий.

Необычная для современной Польши риторика. Очередную мировую войну начнет отнюдь не Россия. Хотя обычно во всех своих бедах Варшава привыкла по заокеанским методичкам винить Москву. Но тут за живое задел Брюссель. Лишил республику денежных подачек, отложив одобрение пакета мер по восстановлению ее экономики от коронавируса. Минус 36 миллиардов евро заставили польского премьера Матеуша Моравецкого отбросить всякую дипломатию и откровенно пригрозить Евросоюзу через британскую прессу. Выбор площадки в виде Financial Times неудивителен. Соединенное Королевство, выйдя из ЕС, до конца так и не утрясло все вопросы с Брюсселем, а потому Лондон только рад любым нападкам на бывших союзников.

Затянувшийся спор между Варшавой и Брюсселем спровоцировало решение Польши признать главенство национальных законов над европейскими. В принципе, шаг вполне логичный для действительно суверенного государства. Именно по такому пути пошла Россия, вернув национальному праву приоритет над международным. Но евробюрократы тут же указали полякам их место. Прижали как финансово, так и политически, подняв вопрос о необходимости дальнейшего пребывания строптивой республики в рядах членов Союза.

Высокопоставленные соотечественники тоже не поняли словесной несдержанности Матеуша Моравецкого. Так, например, бывший министр обороны республики Томаш Семоняк заявил, что тот не отдает себе отчета в значении слов "мировая война" для миллионов поляков. А вот что опубликовал на своей официальной странице экс-премьер Польши Дональд Туск: "Мир застыл после интервью польского премьера, в котором он анонсировал третью мировую войну, вызванную конфликтом между Польшей и Европейским союзом. В политике глупость является причиной большинства серьёзных несчастий".

Как зависящая от финансовых дотаций Брюсселя Польша в случае чего собирается воевать с ЕС, непонятно. Если сейчас она едва сдерживает горстку мигрантов с Ближнего Востока на своих границах с Белоруссией. Сегодня стало известно, что республика вынуждена увеличивать там военную группировку. С наступлением холодов терпению беженцев, застрявших в палатках между двумя государствами, приходит предел. Накануне нелегалы, штурмуя переход, ранили двух польских солдат. Группы численностью до 70 человек бросали в сотрудников погранслужбы камни и ветки. За минувшие сутки зафиксировано более 500 попыток прорыва госграницы. При этом между Варшавой и Минском усиливается политическая напряженность.

Подробности в репортаже Лилии Акиньшиной.

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