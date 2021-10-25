Цена на нефть WTI побила семилетний рекорд

Стоимость американской марки пробила 85 долларов

Как свидетельствуют данные торгов, на которые ссылается РИА "Новости", мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5%.

Стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов (85,03) за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

Что касается марки Brent, цена январских фьючерсов росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара.

Ранее некоторые члены сделки ОПЕК+ отметили необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. Именно эти заявления, по мнению экспертов, стали причиной роста цен.

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