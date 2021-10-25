ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена на нефть WTI побила семилетний рекорд

17:43
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Стоимость американской марки пробила 85 долларов

Как свидетельствуют данные торгов, на которые ссылается РИА "Новости", мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5%.

Путин: страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке
Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти

Стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов (85,03) за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

Что касается марки Brent, цена январских фьючерсов росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара.

Ранее некоторые члены сделки ОПЕК+ отметили необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. Именно эти заявления, по мнению экспертов, стали причиной роста цен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.