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Владимир Путин присвоил Наталии Орейро гражданство России

18:33
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Паспорт также получил сын актрисы

Как следует из опубликованного на портале правовой информации указа, президент России Владимир Путин присвоил певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну российское гражданство.
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"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - сказано в документе.

О том, что певица решила получить российское гражданство, стало известно в июне 2020-го. Орейро рассказала, что история с получением гражданства началась после участия в программе "Вечерний Ургант". Ведущий тогда назвал актрису "самой русской среди иностранок".

"Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло", - отметила певица.

По словам Орейро, у нее много связей с Россией.

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