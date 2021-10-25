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Умер художник, оформивший станцию московского метро "Пушкинская"

18:40
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Василию Бубнову было 79 лет

В Москве на 79-м году жизни скончался художник Василий Бубнов, сообщил в Twitter председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
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"Знал Василия Александровича, он был членом комиссии по монументальному искусству прошлого состава при Мосгордуме. А в свое время оформил несколько станций столичного метро, среди которых, например, "Пушкинская". Светлая память", - написал Шапошников.

Бубнов, художник-монументалист, состоял в Российской академии художеств, участвовал в оформлении станций "Печатники" в Москве и "Московская" в Праге.

Произведения Бубнова находятся в том числе в собраниях Музея народов Востока, Московского музея современного искусства, музея "Новый Иерусалим".

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