Умер художник, оформивший станцию московского метро "Пушкинская"

Василию Бубнову было 79 лет

В Москве на 79-м году жизни скончался художник Василий Бубнов, сообщил в Twitter председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Знал Василия Александровича, он был членом комиссии по монументальному искусству прошлого состава при Мосгордуме. А в свое время оформил несколько станций столичного метро, среди которых, например, "Пушкинская". Светлая память", - написал Шапошников.

Бубнов, художник-монументалист, состоял в Российской академии художеств, участвовал в оформлении станций "Печатники" в Москве и "Московская" в Праге.

Произведения Бубнова находятся в том числе в собраниях Музея народов Востока, Московского музея современного искусства, музея "Новый Иерусалим".

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