Путин обсудил с Джонсоном климат, Афганистан и Украину

Лидеры созвонились по телефону

В понедельник телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, лидеры обсудили климатическую повестку. Путин отметил приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики.

"Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", - добавили в Кремле.

Кроме того, Путин и Джонсон рассмотрели темы обстановки в Афганистане, плана действий по иранской ядерной программе и урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты", - заключили в пресс-службе.

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