Россия предостерегла ФРГ от испытания надежности армии

Властям Германии следует проявить благоразумие

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы.

"Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил", - приводит слова дипломата пресс-служба МИД.

Захарова добавила, что Россия альянсу не угрожает, а шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают Москву в верности принятых недавно решений, так как невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации.

Как прежде заявила Крамп-Карренбауэр, Москва систематически нарушает воздушное пространство стран Балтии, организует кибератаки, разжигает миграционный кризис.

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