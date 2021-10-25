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Россия предостерегла ФРГ от испытания надежности армии

19:29
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Властям Германии следует проявить благоразумие

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы.
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"Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил", - приводит слова дипломата пресс-служба МИД.

Захарова добавила, что Россия альянсу не угрожает, а шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают Москву в верности принятых недавно решений, так как невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации.

Как прежде заявила Крамп-Карренбауэр, Москва систематически нарушает воздушное пространство стран Балтии, организует кибератаки, разжигает миграционный кризис.

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