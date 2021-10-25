Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России

Картина снята на осетинском языке

От России на кинопремию "Оскар" выдвинут фильм Киры Коваленко, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", - сообщил собеседник агентства.

Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. "Разжимая кулаки" - ее вторая работа. Картина была снята в Северной Осетии на осетинском языке. Большую часть ролей исполняют непрофессиональные актеры.

По сюжету ленты, после трагических событий отец перевозит свою семью. Его любовь к дочери настолько сильна, что мужчина пытается полностью контролировать ее жизнь. Девушка, уставшая от постоянной опеки, вынашивает планы побега.

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