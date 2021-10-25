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Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России

19:43
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Картина снята на осетинском языке

От России на кинопремию "Оскар" выдвинут фильм Киры Коваленко, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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"Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", - сообщил собеседник агентства.

Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. "Разжимая кулаки" - ее вторая работа. Картина была снята в Северной Осетии на осетинском языке. Большую часть ролей исполняют непрофессиональные актеры.

По сюжету ленты, после трагических событий отец перевозит свою семью. Его любовь к дочери настолько сильна, что мужчина пытается полностью контролировать ее жизнь. Девушка, уставшая от постоянной опеки, вынашивает планы побега.

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