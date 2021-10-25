Трое пострадавших при взрыве в Набережных Челнах находятся в реанимации

Всего спасатели передали медикам девять человек

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, в реанимацию доставлены трое пострадавших в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах.

"Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации. Медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как в свою очередь пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС, всего спасатели вытащили и передали медикам девять человек.

Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан оказались повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Из здания эвакуировали 32 человек. Предварительная причина ЧП - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Прокуратура начал проверку.

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