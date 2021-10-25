ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трое пострадавших при взрыве в Набережных Челнах находятся в реанимации

20:07
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Всего спасатели передали медикам девять человек

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, в реанимацию доставлены трое пострадавших в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах.
Названа причина взрыва в жилом доме в Липецкой области

"Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации. Медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как в свою очередь пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС, всего спасатели вытащили и передали медикам девять человек.

Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан оказались повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Из здания эвакуировали 32 человек. Предварительная причина ЧП - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Прокуратура начал проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Набережных Челнах
Взрыв в Набережных Челнах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.