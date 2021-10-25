Глава ВОЗ назвал самоуспокоенность опасной

Пандемия далека от завершения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции все еще далека от завершения.

"Пандемия далека от завершения. Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Гебрейесус призвал "быть в состоянии повышенной готовности, не ослабляя бдительности". Реагировать на пандемию, по его словам, нужно, извлекая из нее уроки.

"Нынешняя архитектура безопасности в глобальном здравоохранении является сложной и фрагментарной", - констатировал гендиректор организации.

Как добавил Гебрейесус, заключение международного соглашения по вопросу о подготовке к пандемиям и реагированию на них укрепит солидарность между странами и обеспечит глобальное сотрудничество.

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