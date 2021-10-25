ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ВОЗ назвал самоуспокоенность опасной

20:54
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Пандемия далека от завершения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции все еще далека от завершения.
Роспотребнадзор озвучил прогноз развития ситуации с коронавирусом

"Пандемия далека от завершения. Самоуспокоенность сейчас столь же опасна, как и сам вирус", - сказал глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Гебрейесус призвал "быть в состоянии повышенной готовности, не ослабляя бдительности". Реагировать на пандемию, по его словам, нужно, извлекая из нее уроки.

"Нынешняя архитектура безопасности в глобальном здравоохранении является сложной и фрагментарной", - констатировал гендиректор организации.

Как добавил Гебрейесус, заключение международного соглашения по вопросу о подготовке к пандемиям и реагированию на них укрепит солидарность между странами и обеспечит глобальное сотрудничество.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.