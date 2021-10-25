Ранее оформленные документы автоматически переделают на портале госуслуг

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Приказ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу с 8 ноября.

Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта, уточняется в документе.

В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. В сертификате предусматривается место для QR-кода.

Помимо этого, в документе будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что единственный способ добиться скорейшего завершения пандемии - пройти вакцинацию. Россиян в очередной раз просят сделать прививку от COVID-19. Это можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в общественных местах (например, ТЦ).

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