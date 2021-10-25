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"Мой хороший друг": Лавров высказался о генсеке НАТО

20:29
  • понедельник
  • 25 октября 2021

При этом альянс другом России не является

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт рассказал о нынешних отношениях между Москвой и НАТО.
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"НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными. Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", - заметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохраняет каналы контактов с Россией, а подход объединения остается по-прежнему комбинированным - сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог.

До этого НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе. Россия в ответ приостановила работу постпредства и военной миссии связи НАТО в Москве.

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