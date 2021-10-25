Новак рассказал, когда восстановится спрос на нефть

Могут ли цены на сырье достичь рекордных уровней?

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что 4 ноября страны соглашения ОПЕК+ обсудят текущий план восстановления добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

"В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года", - ответил Новак на вопрос, когда, по его мнению, спрос на нефть восстановится (цитата по агентству Reuters).

Заместитель председателя правительства при этом затруднился спрогнозировать, могут ли цены на нефть достичь рекордных уровней. По поводу спроса все еще остается некоторая неопределенность.

"К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса", - добавил Новак.

4 октября министры стран ОПЕК+ приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки и в ноябре.

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