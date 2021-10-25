Дзюба не вошел в состав сборной на ноябрьские матчи

В минувшее воскресенье форвард повторил исторический рекорд

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав команды на на матчи квалификации чемпионата мира в ноябре. В список не вошел нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Форварда вызвали в сборную в сентябре, но он отказался от приглашения, сославшись на не лучшую форму. В минувшее воскресенье Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143 мяча).

"Это решение тренерского штаба", - прокомментировал невызов Дзюбы главный тренер сборной Валерий Карпин, передает ТАСС.

11 ноября Россия в Санкт-Петербурге проведет матч против команды Кипр, 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.

⚡ Расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии! pic.twitter.com/HjgETY0vmp — Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2021

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