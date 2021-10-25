ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дзюба не вошел в состав сборной на ноябрьские матчи

21:55
  • понедельник
  • 25 октября 2021

В минувшее воскресенье форвард повторил исторический рекорд

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав команды на на матчи квалификации чемпионата мира в ноябре. В список не вошел нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
"Общая вина и ответственность": Дзюба - о выступлении сборной на Евро

Форварда вызвали в сборную в сентябре, но он отказался от приглашения, сославшись на не лучшую форму. В минувшее воскресенье Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143 мяча).

"Это решение тренерского штаба", - прокомментировал невызов Дзюбы главный тренер сборной Валерий Карпин, передает ТАСС.

11 ноября Россия в Санкт-Петербурге проведет матч против команды Кипр, 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Артём Дзюба
Артём Дзюба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.