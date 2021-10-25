В Сирии пытались подорвать российскую колонну

Сработало самодельное взрывное устройство

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о попытке подорвать колонну российской военной полиции в САР.

"Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", - приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Как уточнил Кулить, среди российских военнослужащих пострадавших нет.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что среди террористов на территории Сирии и Ирака могут быть россияне.

"По данным мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН, численность иностранных террористов-боевиков в сирийско-иракской зоне превышает 10 тысяч человек", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

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