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Готовы замерзать: Молдавия создала кризис с поставками газа

08:09
  • вторник
  • 26 октября 2021

В стране накопился долг за российское топливо

Кому я должен, всем прощаю. Какие-то жалкие 700 миллионов долларов. Молдавия готовится замерзать. Нужен газ. Срочно. В пятницу в стране объявили чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетической сфере. То ли там забыли, что зима близко, то ли на градусник не смотрят. Контракт с "Газпромом" истек еще 30 сентября. О чем думали? За Кишиневом должок. Получая долгие годы российский газ, Молдавия расплачиваться не спешила. Набежало 700 с лишним миллионов долларов. В Кишиневе удивились – откуда такие деньги?
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"Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг до подписания любых обязательств", - заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Вице-премьер Спыну приедет в среду в Петербург. Чтобы убедить в чем-то главу "Газпрома" лично. В чем? Кишиневу уже предложи и отсрочки, и скидку на газ 25 процентов. Даже деньги сразу не нужно возвращать. Пообещайте, что за три года понемногу всё вернете. Нет! Скидку хотим 50 процентов, а с долгами подумаем.

Проснулся и представитель Госдепартамента по энергобезопасности Амос Хохштейн, и сказал, что должна сделать Россия: "Может, и должна нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объемов по действующим трубопроводам, чтобы не допустить энергокризиса на континенте".

Спасибо. Помог. Позаботился. А где же тот американский сжиженный газ, которым еще Дональд Трамп обещал залить Европу? Его самой Америке не хватает, да и в Азию танкеры гнать выгоднее, там цены еще выше.

Вот, казалось бы, да запустите уже вторую нитку "Северного потока", заключите контракты, покупайте газа сколько хотите, не по 1000 долларов, как на спотовом рынке, в разы дешевле. Нет. Польша, добившаяся участия в сертификации "Северного потока-2", первой выкрикнула свое мнение.

"Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 не соответствует требованиям к оператору трубопровода, в частности, тем, что касается безопасности поставок", - сказал глава Польской государственной газовой госкомпании Павел Маевский.

50 лет Европа по трубам получает российский газ, и тут пана Маевского из Польши осенило, что с безопасностью проблемы. Как недавно президента Украины Зеленского, который объявил, что российский газ - грязный. Но по реверсу этот газ Украина продолжает покупать. По интернету уже разлетелся ролик, сделанный в Германии, как подготовиться к холодной зиме, на случай, если топить будет нечем. Свечи и фольга на окнах.

Молдавии долги возвращать, конечно, не хочется. Да и замерзать тоже. Но и дискуссию затевать – а мы точно вам должны? Странно как-то получается. В действительности все не так, как на самом деле.

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