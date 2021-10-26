Вызывающему поведению Польши нашли объяснение

Ситуацию в Европе прокомментировала Вероника Крашенинникова

Чем объяснить вызывающую риторику премьер-министра Польши в адрес Евросоюза? Поможет ли Брюссель Варшаве в решение проблемы беженцев? Почему конфликты с относительно небольшим числом мигрантов на польско-белорусской границе вызвали в Польше столь бурную реакцию?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с советником главы Международного информагентства "Россия сегодня" Вероникой Крашенинниковой.

"Польша живет в большой степени за счет инвестиций, субсидий и за счет европейского рынка, к которому имеет доступ. При этом они себя ведут настолько вызывающе. Конечно, это способ, психологическое воздействие, чтобы мобилизовать свой электорат", - отметила она.

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