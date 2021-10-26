ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы страны Европы с самой сложной обстановкой с COVID-19

08:27
  • вторник
  • 26 октября 2021

Тяжелая ситуация в Британии, Болгарии и Румынии

Показатели заболеваемости COVID-19 в Европе приближаются к пиковым. Наиболее сложная ситуация в Великобритании. Страна занимает первое место в мире по темпам распространения инфекции, сообщает "ТВ Центр".
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 243 миллиона

В сутки фиксируют по 40-50 тысяч новых случаев инфицирования. Это максимум с середины лета. Растёт число заболевших и в Германии. А власти Латвии признали, что не могут справиться с пандемией из-за провальной прививочной кампании. За предыдущую неделю заболеваемость подскочила на 50 процентов.

В Румынии несколько дней подряд обновляются антирекорды по смертности. Больницы переполнены, персонала не хватает. Критическая ситуация в Болгарии. Власти рассматривают возможность отправки заболевших на лечение за границу.

А в США с 8 ноября въезд будет разрешен только привившимся иностранцам. Исключение - дети до 18 лет и люди с медицинскими противопоказаниями. В Нью-Йорке для некоторых категорий работников вводят обязательную вакцинацию. Несколько сотен не согласных с таким решением прошли маршем по Бруклинскому мосту к зданию мэрии. Обошлось без столкновений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.