Названы страны Европы с самой сложной обстановкой с COVID-19

Тяжелая ситуация в Британии, Болгарии и Румынии

Показатели заболеваемости COVID-19 в Европе приближаются к пиковым. Наиболее сложная ситуация в Великобритании. Страна занимает первое место в мире по темпам распространения инфекции, сообщает "ТВ Центр".

В сутки фиксируют по 40-50 тысяч новых случаев инфицирования. Это максимум с середины лета. Растёт число заболевших и в Германии. А власти Латвии признали, что не могут справиться с пандемией из-за провальной прививочной кампании. За предыдущую неделю заболеваемость подскочила на 50 процентов.

В Румынии несколько дней подряд обновляются антирекорды по смертности. Больницы переполнены, персонала не хватает. Критическая ситуация в Болгарии. Власти рассматривают возможность отправки заболевших на лечение за границу.

А в США с 8 ноября въезд будет разрешен только привившимся иностранцам. Исключение - дети до 18 лет и люди с медицинскими противопоказаниями. В Нью-Йорке для некоторых категорий работников вводят обязательную вакцинацию. Несколько сотен не согласных с таким решением прошли маршем по Бруклинскому мосту к зданию мэрии. Обошлось без столкновений.

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