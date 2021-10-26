ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео с места пожара на рынке во Владивостоке

08:41
  • вторник
  • 26 октября 2021

Никто не пострадал

Крупный пожар произошел во Владивостоке - на Некрасовском рынке. Эвакуированы 70 человек, движение на близлежащих улицах и дорожной развязке пришлось перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

К тушению привлекли около 80 спасателей и задействовали 18 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на всю территорию, но пожарным удалось локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров, ведется проливка и разбор завалов.

Пострадавших нет. На месте работают дознаватели. По словам очевидцев, причина - в возгорании проводки в павильоне с бытовой химией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пожарные
Пожарные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.