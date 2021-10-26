Появилось видео с места пожара на рынке во Владивостоке

Никто не пострадал

Крупный пожар произошел во Владивостоке - на Некрасовском рынке. Эвакуированы 70 человек, движение на близлежащих улицах и дорожной развязке пришлось перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

К тушению привлекли около 80 спасателей и задействовали 18 единиц техники. Существовала угроза распространения огня на всю территорию, но пожарным удалось локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров, ведется проливка и разбор завалов.

Пострадавших нет. На месте работают дознаватели. По словам очевидцев, причина - в возгорании проводки в павильоне с бытовой химией.

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