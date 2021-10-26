В провинции Дейр-эз-Зор открыли стратегически важный участок дороги

Первое автомобильное сообщение по дороге уже состоялось

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при содействии нашего Центра по примирению сторон удалось открыть стратегически важный участок дороги. На протяжении четырёх лет его блокировали курдские отряды, из-за чего доставку продовольствия в близлежащие деревни приходилось осуществлять по воздуху. По итогам переговоров сирийские военные приступили к сносу укреплений и разминированию.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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