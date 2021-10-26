Биолог объяснила вред прививки от COVID-19 при высоких антителах

Это может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма

Вакцинация от коронавирусной инфекции при наличии высокого титра антител может оказать отрицательное воздействие на сопротивляемость организма. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Эксперт усомнилась, что прививка при высоких антителах не причинит вреда, поскольку при этом "процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются".

Антитела могут быть израсходованы организмом на нейтрализацию антигена, а до клеток памяти сигнал о новом производстве антител не дошел. В результате снижается способность организма сопротивляться коронавирусу.

Баранова выразила мнение, что перед ревакцинацией следует проводить тест на антитела и при высоком их уровне давать медотвод от прививки. Также эксперт рекомендует отложить вакцинацию переболевшим с высоким уровнем антител, хотя подобные случаи и являются редкостью — не более 5% от всех перенесших COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода после предыдущих прививок — это не причинит вреда организму. Однако более частая ревакцинация может не принести и дополнительной пользы.

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