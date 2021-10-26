В Роспотребнадзоре оценили риски при заражении штаммом AY.4.2

Российские тест-системы выявляют новый вид коронавируса

Данных о более тяжелом течении болезни при заражении новым вариантом штамма "дельта" - AY.4.2 – пока нет. Также не подтверждена информация, что он устойчив к антителам, заявил руководитель группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет", — сообщил Хафизов.

Медик пояснил: результаты первичного анализа, проведенного в Великобритании, не показывают явных различий в рисках госпитализации и летального исхода между новым вариантом и изначальным вариантом "дельта", передает РИА Новости.

Ранее Хафизов заявил, что большая часть российских тест-систем на коронавирус способна выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2. Накануне стало известно о трех случаях заражения этим штаммом в Москве и Подмосковье.

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