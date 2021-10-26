В Думе предложили расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

Это одна из наиболее уязвимых категорий населения

Одиноких родителей следует наделить правом приобретать товары для детей на средства материнского капитала. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В письме министру труда и социальной защиты парламентарий напомнил, что действующее законодательство разрешает тратить маткапитал на недвижимость и оплату обучения детей. Однако семье может не требоваться жилье, а дошкольное, школьное и высшее (при достаточном уровне знаний) образование можно получить бесплатно.

При этом одинокие родители после появления ребенка уже не имеют столько возможностей для трудовой реализации и повышения семейного дохода, как прежде, а само рождение малыша требует многочисленных единовременных трат на создание комфортных условий для его жизни.

В связи с этим Федоров попросил оценить целесообразность расширения возможностей использования материнского капитала для одиноких родителей, позволив им использовать эти средства для приобретения детских товаров.

Чтобы избежать злоупотреблений, депутат предложил использовать систему отчетности, которая действует в настоящее время для опекунов — они обязаны ежегодно отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки соответствующих товаров кассовыми чеками, сообщает RT.

Ранее появились подробности о законопроекте, уточняющем правила получения мужчинами материнского капитала. Поправки в законодательство могут вступить в силу в 2022 году.

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