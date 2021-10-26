ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили расширить право использования маткапитала для одиноких родителей

08:57
  • вторник
  • 26 октября 2021

Это одна из наиболее уязвимых категорий населения

Одиноких родителей следует наделить правом приобретать товары для детей на средства материнского капитала. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Размер маткапитала пересмотрят с учетом фактической инфляции

В письме министру труда и социальной защиты парламентарий напомнил, что действующее законодательство разрешает тратить маткапитал на недвижимость и оплату обучения детей. Однако семье может не требоваться жилье, а дошкольное, школьное и высшее (при достаточном уровне знаний) образование можно получить бесплатно.

При этом одинокие родители после появления ребенка уже не имеют столько возможностей для трудовой реализации и повышения семейного дохода, как прежде, а само рождение малыша требует многочисленных единовременных трат на создание комфортных условий для его жизни.

В связи с этим Федоров попросил оценить целесообразность расширения возможностей использования материнского капитала для одиноких родителей, позволив им использовать эти средства для приобретения детских товаров.

Чтобы избежать злоупотреблений, депутат предложил использовать систему отчетности, которая действует в настоящее время для опекунов — они обязаны ежегодно отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки соответствующих товаров кассовыми чеками, сообщает RT.

Ранее появились подробности о законопроекте, уточняющем правила получения мужчинами материнского капитала. Поправки в законодательство могут вступить в силу в 2022 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина с ребенком
Женщина с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.