ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30

09:14
  • вторник
  • 26 октября 2021

Полиция выявляет новые каналы сбыта контрафактного алкоголя

Все силы полиции, Следственного комитета и других спецслужб в Свердловской области направлены на выявление новых каналов сбыта контрафактного алкоголя на территории Урала. По последним данным, число умерших от отравления метиловым спиртом в регионе увеличилось до 30 человек.
Растёт число жертв отравления метанолом в Екатеринбурге

"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", - приводит слова источника в экстренных службах ТАСС.

Сообщения о гибели жителей Свердловской области от отравления метанолом стали появляться 16 октября. Уголовное дело возбуждено по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Суд санкционировал арест троих подозреваемых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отравление
Отравление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.