Число жертв отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30

Полиция выявляет новые каналы сбыта контрафактного алкоголя

Все силы полиции, Следственного комитета и других спецслужб в Свердловской области направлены на выявление новых каналов сбыта контрафактного алкоголя на территории Урала. По последним данным, число умерших от отравления метиловым спиртом в регионе увеличилось до 30 человек.

"Количество умерших увеличилось до 30, это предварительные данные", - приводит слова источника в экстренных службах ТАСС.

Сообщения о гибели жителей Свердловской области от отравления метанолом стали появляться 16 октября. Уголовное дело возбуждено по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Суд санкционировал арест троих подозреваемых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram