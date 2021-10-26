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"Сказочное время": Влад Соколовский станет отцом во второй раз

09:09
  • вторник
  • 26 октября 2021

Певец опубликовал фото с возлюбленной

Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

“Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова! Я рядом!” – написал певец под фотографией с возлюбленной.

Суркова также опубликовала в своем инстаграме фото с Соколовском. На снимке виден округлившийся живот.

“Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины – счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче”, – написала Ангелина.

Для девушки ребенок станет первенцем, а для Влада - вторым. Артист уже воспитывает дочь от Риты Дакоты.

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