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В Роспотребнадзоре назвали условие получения QR-кода после коронавируса

09:21
  • вторник
  • 26 октября 2021

Не у всех переболевших код появляется на портале госуслуг

QR-код в личном кабинете на портале гослуслуг появляется не у всех, кто переболел коронавирусной инфекцией. О том, почему это происходит, рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
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Эксперт пояснила, что получение положительного результата ПЦР-теста – это не то же самое, что поставить диагноз. Чтобы появилась соответствующая отметка на сайте госуслуг, необходимо обратиться к врачу за подтверждением диагноза.

Безбородова уточнила, что платные клиники уведомляют Роспотребнадзор о положительных результатах ПЦР. Затем ведомство передает данные в поликлиники, где врач должен подтвердить диагноз. Того, кто сдал положительный тест, информируют о необходимости соблюдения карантина, рассказала эксперт в интервью порталу Myslo.

Министерство здравоохранения России тем временем утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Документы, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

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