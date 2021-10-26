Сергунина рассказала об участии московских компаний в кинорынке MIPCOM

Объем заключенных сделок уже превышает 100 млн долларов

Московские компании представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, 18 столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра презентовали свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM, который проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась в Каннах (Франция) 11-14 октября, онлайн-переговорыпродолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября.

Сергунина рассказала, что Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 млн долларов. По итогам 2020 года на московские кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех российских предприятий в этой сфере.

Среди участников кинорынка MIPCOM из Москвы — производители художественных и анимационных картин, компании, работающие в сфере оцифровки и хранения контента, управления правами на кинопроизведения, дистрибуции и лицензирования. Они представили зарубежным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, анимационных лент и сериалов, а также другие проекты.

В частности, "Союзмультфильм" представил мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation — пятую часть франшизы "Снежная Королева", а компания Cyrillica — технологию озвучивания с помощью нейроголосов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в Москве определили 14 анимационных компаний, которые получат гранты столичного правительства на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.

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