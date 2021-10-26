Последние новости о ситуации с коронавирусом на сегодня, 26 октября

В России за сутки выявили больше 36 тысяч новых случаев

За большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Владимир Путин подписал указ о награждении медиков из разных регионов России. Орденов и медалей удостоены 11 человек, один из них посмертно. В связи с ростом заболеваемости по всей стране вводят дополнительные ограничения и открывают новые пункты вакцинации.

Ночь. В торговом центре Калининграда посетителей сотни. Но эта очередь не в бутики, а в первый в регионе круглосуточный центр вакцинации.

"Это удобно людям, которые не могут в дневное время приехать на вакцинацию, и вот в вечернее и ночное время мы здесь будем до утра. Люди с удовольствием могут придти и привиться", - сообщил главврач ОКБ Александр Мартиросов.

Еще двадцать дополнительных прививочных пунктов открывают в Санкт- Петербурге. В Тульской области с 27 октября вводят ограничения для пожилых людей. Они должны соблюдать домашний режим. Развлекательные заведения закроют. Такие же правила начинают действовать на этой неделе в Ставрополе, Челябинске и Крыму. ПЦР-тесты или QR-коды обязательны для туристов.

В Симферополе массовые проверки парикмахерских, торговых центров, кафе и ресторанов. В этом салоне красоты сотрудницы без масок (см. видео). Надели, только когда пришли полицейские. А в этом кинотеатре не измеряли температуру у посетителей. Особое внимание – QR-кодам. С 30 октября сертификаты начнут проверять на въездах в Севастополь.

С 28 октября в Москве и Московской области закроют фитнес-центры и бассейны. Мера вынужденная. Тем более что в регионе зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом вируса AY.4.2. Он более заразен, чем "дельта", на которую сейчас приходится 100 процентов случаев инфицирования. Но вакцины, утверждают врачи, способны защитить и от этой мутации. Ограничения коснутся театров и кинотеатров. Часть уже купленных билетов придется вернуть. Заполняемость залов снизят наполовину. Но культурная жизнь столицы не остановится полностью. Для зрителей, имеющих QR-код, вход на спектакли, например, в Ленком, по-прежнему открыт.

"Либо можно придти, у кого нет QR-кода, по ПЦР, сдать ПЦР и в течении семидесяти двух часов, чтоб он был действителен", - говорит директор театра Ленком Марк Варшавер.

Накануне предстоящих нерабочих дней в Москве усилили проверки кафе и ресторанов. Нарекания, как правило, к небольшим заведениям. Как, например, чайхона в Северо-Восточном округе. Чайхону закрыли. Материалы передали в суд. Власти напоминают: заведения общепита смогут в период вынужденных выходных торговать навынос. И поэтому нет смысла нарушать правила работы в пандемию. Крупный штраф или приостановка работы на 90 дней чреваты куда более серьезными убытками.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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