В Москве стартовал фестиваль "Мастера Музыки"

В рамках проекта пройдет гала-концерт

В Москве открылся фестиваль "Мастера Музыки". В его рамках стартовал проект по развитию творческих навыков и повышению квалификации педагогов из регионов, передает "ТВ Центр".

Он так и называется: "Мастер и ученик". В течение недели преподаватели и их лучшие воспитанники из разных городов России будут совершенствовать навыки на мастер-классах, лекциях и семинарах. А в финале продемонстрируют своё мастерство на гала-концерте. Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

"Возвращаясь в Россию каждый раз и преподавая по регионам, я заметил, что достаточно сильно отстаёт развитие музыкантов молодых именно в регионах", - отметил арт-директор фестиваля Георгий Гусев.

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