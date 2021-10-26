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В Японии разразился скандал из-за свадьбы принцессы с простолюдином

12:01
  • вторник
  • 26 октября 2021

Девушка лишается титула

Обещанного три года ждут. В Японии горячо обсуждают бракосочетание принцессы Мако, которая вышла замуж за "простолюдина". Свадьба должна была состояться ещё в 2018-м году, однако была отложена из-за крупного скандала. Теперь старшая племянница императора официально перестала правящей фамилии. Она и её потомки утратят права на трон.

С букетом розовых цветов принцесса Мако навсегда покидает стены императорского дворца. Поклон отцу – наследному принцу, матери, прощальное объятие с младшей сестрой. Даже в этот момент никто не снимает масок – члены правящей фамилии должны быть образцом для своих подданных. Но для Её Высочества церемонии остаются в прошлом.

Старшая племянница императора уходит из дома, чтобы навсегда потерять право на хризантемовый трон. Её избранник – университетский друг Кэй Комуро – простой юрист. Если для европейских монархий морганатические браки уже становятся чуть ли не нормой, то в Японии свадьба принцессы с "простолюдином" – всё ещё случай исключительный. Страна восходящего солнца разделена на сторонников и противников выбора Её Высочества Мако. В Токио проходят демонстрации.

Скандал разразился в 2018-м. Когда влюблённая пара и должна была пожениться. После объявления о помолвке СМИ разузнали, что семья жениха не просто "не голубых кровей", но и замешана в тёмной истории. Мать Кэя Комуро якобы отказалась выплачивать долг своему бывшему бойфренду, который оплачивал учёбу её сыну. Свадьбу пришлось отложить. Жених на три года уехал учиться и вернулся только что – как раз к 30-летию невесты. У которой за это время развилось посттравматическое стрессовое расстройство – как говорят, из-за пристального внимания прессы. Чтобы не усугублять ситуацию, Мако отказалась от положенного ей вознаграждения размером более миллиона долларов. Свадьба прошла совсем скромно. Но об её отмене никто и не думал.

Семейным счастьем теперь новобрачные будут наслаждаться вдали от родины. Сразу же после получения паспорта, которого принцессам иметь не положено, Мако с супругом уедет жить в США.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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