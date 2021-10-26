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МИД подчеркнул недопустимость заявлений Германии о сдерживании России

09:59
  • вторник
  • 26 октября 2021

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Обвинения министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в адрес России и призывы к ее сдерживанию абсолютно неприемлемы. Об этом во вторник, 26 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Дипломат напомнила, что российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту в связи со словами Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эти слова "фантазиями" для удовлетворения фанатов.

Захарова в эфире "Соловьев Live" назвала заявления германского министра "абсолютно недопустимыми" и отметила, что Лавров и Шойгу "абсолютно точечно, с фактами на руках, но при этом не без эмоций" высказались о недопустимости подобных выпадов.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Москва систематически нарушает воздушное пространство стран Балтии, организует кибератаки, разжигает миграционный кризис.

В ответ на это Мария Захарова выразила надежду, что "в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил".

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