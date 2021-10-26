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Россиянин погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда

09:59
  • вторник
  • 26 октября 2021

Мотивы нападавшего неизвестны

Британская полиция сообщила о гибели россиянина в пригороде Оксфорда. Леонид Лабошин работал в Оксфордском университете. Трагический инцидент произошел в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.
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"Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента в Ботли в воскресенье", — говорится в сообщении.

На россиянина напали 17 октября, от ножевых ранений он скончался на месте. На время расследования обстоятельств преступления личность погибшего не стали раскрывать. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана, ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия. Мотивы нападавшего неизвестны, передает РИА Новости.

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