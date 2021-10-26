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В России могут установить допинг-контроль на киберспортивные турниры

10:23
  • вторник
  • 26 октября 2021

Что именно подразумевается под допингом, пока неизвестно

Участников киберспортивных турниров следует проверять на употребление допинга.

С таким предложением выступил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов, он отправил соответствующее письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина, передает RT.

По мнению Тарасова, это поможет предотвратить нарушения в сфере компьютерного спорта и повысить лояльность аудитории.

"Просим Вас ввести официальный допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры", - говорится в тесте письма.

Что именно подразумевается под допингом для киберспортсменов, Тарасов не уточнил.

Ранее российская киберспортивная команда Team Spirit победила на международном турнире The International по игре Dota 2. В гранд-финале россияне со счетом 3:2 обыграли китайскую организацию PSG LGD.

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