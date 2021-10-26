В Совфеде разъяснили порядок предоставления выходных для вакцинации

Регионы вправе самостоятельно решать этот вопрос

Руководство субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно решать вопрос о предоставлении оплачиваемых выходных дней для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала председатель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Сенатор уточнила, что предоставление выходных для вакцинации носит рекомендательный характер. Внесения поправок в федеральное законодательство это не требует, поскольку регионы сами определяют, как действовать в этой связи.

Святенко также напомнила, что условия трудового договора между работодателем и сотрудником могут различаться. Например, речь может идти о дистанционной работе. С учетом этого следует решать вопрос о предоставлении выходных.

Если же после прививки человек почувствует недомогание, он может обратиться к врачу, который определит, действительно ли вакцинированный болен, цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить выходные сотрудникам для вакцинации от коронавирусной инфекции.

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