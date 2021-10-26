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В Совфеде разъяснили порядок предоставления выходных для вакцинации

10:21
  • вторник
  • 26 октября 2021

Регионы вправе самостоятельно решать этот вопрос

Руководство субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно решать вопрос о предоставлении оплачиваемых выходных дней для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала председатель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
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Сенатор уточнила, что предоставление выходных для вакцинации носит рекомендательный характер. Внесения поправок в федеральное законодательство это не требует, поскольку регионы сами определяют, как действовать в этой связи.

Святенко также напомнила, что условия трудового договора между работодателем и сотрудником могут различаться. Например, речь может идти о дистанционной работе. С учетом этого следует решать вопрос о предоставлении выходных.

Если же после прививки человек почувствует недомогание, он может обратиться к врачу, который определит, действительно ли вакцинированный болен, цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить выходные сотрудникам для вакцинации от коронавирусной инфекции.

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