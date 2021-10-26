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В Крыму начали действовать новые правила заселения в отели

10:40
  • вторник
  • 26 октября 2021

За выполнением следят более 70 рабочих групп

Более 70 рабочих групп следят за соблюдением новых требований безопасности в Крыму. Обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова теперь стало предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместе с QR-кодом, напомнил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Власти Крыма вводят QR-коды для заселения в санатории

"Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах, работающих в Крыму возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного ПЦР-теста не старше 72 часов", - сказал Волченко.

Рабочие группы, по словам министра, будут контролировать также работу общепита. Министр напомнил, что вакцинация не отменяет соблюдения масочного режима. Волченко добавил, что предоставление QR-кода требуется и при бронировании номеров, в том числе на новогодние праздники, передает РИА Новости.

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