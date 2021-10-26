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Минцифры объявило тендер на создание суперприложения для чиновников

10:46
  • вторник
  • 26 октября 2021

Рабочий прототип запустят до конца 2022 года

Минцифры до конца 2022 года планирует запустить первый рабочий прототип суперприложения государственного служащего, для разработки которого 22 октября был объявлен тендер.
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Ведомство намерено заказать разработку 100 тысяч новых автоматизированных рабочих мест, причем в комплекс должны войти мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты.

Как уточнил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, в суперприложении будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.

Новинку можно будет устанавливать на личные устройства сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер. При этом в базовом варианте приложение будет на старом оборудовании, а аппаратная часть системы будет доработана позже.

Согласно техническому заданию, система создается для "повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков". Сумма тендера составляет в 487,7 млн рублей, заявки принимают до 8 ноября.

До конца 2022 года, в соответствии с планом, пользоваться суперприложением будут в Минцифры, в Росстате, в Пенсионном фонде, в Министерстве экономического развития и в фельдъегерской службе, пишет "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам. Для этих целей используются специальные линии правительственной связи.

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