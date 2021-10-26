Минцифры объявило тендер на создание суперприложения для чиновников

Рабочий прототип запустят до конца 2022 года

Минцифры до конца 2022 года планирует запустить первый рабочий прототип суперприложения государственного служащего, для разработки которого 22 октября был объявлен тендер.

Ведомство намерено заказать разработку 100 тысяч новых автоматизированных рабочих мест, причем в комплекс должны войти мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты.

Как уточнил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, в суперприложении будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.

Новинку можно будет устанавливать на личные устройства сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер. При этом в базовом варианте приложение будет на старом оборудовании, а аппаратная часть системы будет доработана позже.

Согласно техническому заданию, система создается для "повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков". Сумма тендера составляет в 487,7 млн рублей, заявки принимают до 8 ноября.

До конца 2022 года, в соответствии с планом, пользоваться суперприложением будут в Минцифры, в Росстате, в Пенсионном фонде, в Министерстве экономического развития и в фельдъегерской службе, пишет "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам. Для этих целей используются специальные линии правительственной связи.

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