Россияне объяснили, почему отказываются от наличных

Более 90% используют банкоматы

Россияне перечислили основные преимущества безналичного расчета.

На первом месте оказалось удобство, его отметили 96% опрошенных специалистами Райффайзенбанка. На втором месте – гигиена (37%), безопасность оказалась на третьем месте (31%).

"Также важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков - это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы", - выяснили специалисты.

Кроме того, более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы — в основном для снятия и внесения наличных, передает РИА Новости.

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