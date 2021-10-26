Ракова рассказала о расширении применения новой терапии от COVID-19 в Москве

Получить лечение по новой технологии смогут пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями

В Москве расширяют пилотный проект по использованию новой технологии лечения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила заммэра, наибольшую угрозу COVID-19 представляет для людей с серьезными хроническими заболеваниями. Чтобы помочь им легче перенести болезнь, столичные власти расширяют пилот по использованию новой технологии ведения заболевших из групп повышенного риска, состояние которых не требует госпитализации.

С этой целью в Москве создали сеть из пяти специализированных дневных стационаров и разработали алгоритм ведения пациентов от момента выявления заболевания, диагностики, лечения с использованием моноклональных антител до окончательного выздоровления.

Первыми возможность воспользоваться новой технологией получили беременные с высоким риском развития тяжелого течения COVID-19. С начала запуска проекта наблюдение и лечение прошли 192 женщины. Применение препаратов показало высокую эффективность: нежелательных явлений зарегистрировано не было, зато отмечалась быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток. У всех женщин роды прошли благополучно.

После расширения пилота получить комплексное лечение по новой технологии смогут и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями. На базе ГКБ № 40 и ГКБ № 52 будут наблюдать людей с наиболее серьезными сопутствующими патологиями, для которых заболевание коронавирусом особенно опасно.

В городской клинической больнице № 52 наблюдаться будут те, кто получает гормональную и иммуносупрессивную терапию, больные с первичным и вторичным иммунодефицитом, проходящие химиотерапевтическое лечение пациенты с онкогематологическими заболеваниями, пациенты на гемодиализе, а также после трансплантации. В городской клинической больнице № 40 будут наблюдать пациентов с онкогематологическими заболеваниями, а впоследствии и с онкологическими. Пациенты с инсулинозависимым диабетом первого и второго типа будут распределены между двумя центрами при ГКБ № 52 и ГКБ № 40.

Еще три дневных стационара при КТ-центрах будут обеспечивать ведение пациентов с кардиологическими заболеваниями и при инсулинозависимом диабете второго типа в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным индексом массы тела. Они будут работать по адресам: Диагностический центр № 5 филиал 5, Диагностический центр № 3, Поликлиника № 209.

Врачи дневных стационаров свяжутся с пациентом, пригласят его для дополнительного обследования и предложат получить лечение новыми противовирусными препаратами с моноклональными антителами, которые однократно вводятся в организм внутривенно через капельницу. Для проведения терапии бригада скорой доставит пациента в один из пяти стационаров.

Ракова уточнила, что после получения терапии пациент отправляется домой также на медицинском транспорте. В течение последующих 7-12 дней он будет находиться под дистанционным наблюдением лечащего врача и профильного специалиста, сообщает РИА Новости.

В сентябре Ракова рассказала, что Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19 с рисками тяжелого течения болезни.

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