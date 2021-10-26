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Три человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Подмосковье

11:03
  • вторник
  • 26 октября 2021

Еще четверо пострадали

Ребенок и двое взрослых погибли в столкновении грузовика и легковушки в Подмосковье. Еще четыре человека получили травмы, сообщили в правоохранительных органах региона.
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"На 149-м километре ЦКАД произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. В результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей, еще трое погибли, среди них один ребенок", - приводит комментарий полицейского ТАСС.

По уточненным данным, "Лада Ларгус" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой "Сканией". В легковушке ехали семь человек. На месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют причины произошедшего.

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